В Тамбове без горячей воды остались почти 40 жилых домов

Почти 40 жилых домов остались без горячей воды из-за аварии, которая произошла 7 сентября в 6 часов. Повреждение выявили на 18-й распределительной сети.

По данным Центральной городской диспетчерской службы, из-за этого не подается горячая вода от ЦТП-10,11,12 на 36 жилых домов: Бульвар Энтузиастов,33,35,37,39,41, Мичуринская,143,143а,147,147а,147б,147в, Н.Вирты,102,102а,104, Мичуринская,149а,151,151а,151б,151в,151г,153,155,157,157а, Н.Вирты,106,106а,106б, Мичуринская,157б,159,159а,159б,161,163,165,165а,159в.