В Тамбове легковушка вылетела с дороги и врезалась в рекламную опору

Столкновение произошло на улице Авиационной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы молодой мужчина, произошла 6 сентября в 1 час 45 минут на улице Авиационной в районе дома №4 города Тамбова. 39-летний водитель автомобиля «Ford Focus» столкнулся с «Lada Priora», под управлением 20-летнего мужчины. Отечественная машина по инерции продолжила движение, выскочила с дороги и врезалась в опору рекламной конструкции.

- После ДТП водителя «Lada Priora» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.