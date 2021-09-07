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Происшествия7 сентября 2021 11:00

В Тамбове легковушка вылетела с дороги и врезалась в рекламную опору

В аварии пострадал 20-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Столкновение произошло на улице Авиационной

Столкновение произошло на улице Авиационной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы молодой мужчина, произошла 6 сентября в 1 час 45 минут на улице Авиационной в районе дома №4 города Тамбова. 39-летний водитель автомобиля «Ford Focus» столкнулся с «Lada Priora», под управлением 20-летнего мужчины. Отечественная машина по инерции продолжила движение, выскочила с дороги и врезалась в опору рекламной конструкции.

- После ДТП водителя «Lada Priora» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.