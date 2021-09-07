Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 сентября: за сутки заболели 89 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 7 сентября, 41187 человек. 39240 заболевших выздоровели, 808 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 89 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 32 мужчины и 54 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, а также трое детей от 1 до 9 лет.

- На госпитализации находятся 581 человек, из них диагноз «пневмония» у 511 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.