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Происшествия7 сентября 2021 11:41

Тамбовские полицейские разыскивают женщину, которая пыталась расплатиться в «Линии» чужой картой

Если вы узнали ее на фото, просьба позвонить по телефонам, указанным в новости
Ксения АЛЕШИНА
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Разыскиваемая женщина

Разыскиваемая женщина

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове полицейские просят горожан помощи в установлении личности женщины, которая 23 августа этого года пыталась расплатиться в супермаркете «Линия» чужой банковской картой.

- Если вы узнали данного человека, либо имеете какую-либо информацию об ее местонахождении и можете помочь сотрудникам полиции в розыске, просьба обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по г.Тамбову: оперуполномоченный Денис Игнатьев 8-920-487-77-53, дежурная часть 79-19-00 (круглосуточно), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.