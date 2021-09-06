Тамбовчанин украл у проводницы поезда мобильник за 25 тысяч рублей

Проводник пассажирского поезда сообщения «Анапа – Тамбов» стала жертвой вора. Девушка обратилась в полицию и сообщила, что из служебного купе неизвестный украл ее мобильный телефон стоимостью более 25 тысяч рублей. Как оказалось, она оставила его без присмотра на время высадки пассажиров из поезда.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 51-летний ранее судимый житель Тамбова. Выяснилось, что он прибыл прибыл на вокзал в качестве встречающего.

Тамбовчанин зашел в состав, чтобы помочь пассажирке поезда вынести багаж. Выходя из вагона, в служебном купе он заметил лежавший без присмотра мобильник и украл его.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.