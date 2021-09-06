В Тамбове подвели итоги купального сезона – 2021

В Тамбове 1 сентября официально завершился купальный сезон. До 31 августа в областном центре была организована работа 11 пляжных зон. Их заблаговременно привели в порядок: убрали мусор, покосили траву и сухую растительность, завезли песок, отремонтировали малые архитектурные формы, оборудовали спасательные посты.

- На протяжении всего купального сезона на тамбовских пляжах было организовано дежурство матросов-спасателей. Благодаря этому удалось спасти жизнь 3 тамбовчан и оказать помощь 121 человеку, - сообщает администрация города Тамбова.

Однако не удалось избежать трагедий на воде. В этом году на пляжах погибли 6 человек. Несчастные случаи произошли вне специально оборудованных пляжных зон.

Благодаря тренерам детской спортивной школы №6 летом научились плавать 120 юных тамбовчан. Обучение проходило в бассейне «Дельфин».