Тамбовчанин, вооружившись монтировкой, обокрал два торговых павильона

В Тамбове полицейские задержали местного жителя за кражи из торговых павильонов. Преступление произошло 3 сентября этого года. Около семи утра в полицию поступило сообщение о том, что возле магазинов на улице Коммунальной ходит подозрительный мужчина.

Выехав по адресу, стражи порядка поймали с поличным 58-летнего тамбовчанина. Было установлено, что злоумышленник с помощью монтировки взломал замок и проник сначала в один павильон, украв из кассы деньги в сумме 2500 рублей и продукты.

Затем вор по той же схеме попал во вторую торговую точку, откуда украл 200 рублей. Похищенные деньги в размере 2 700 рублей и коробку кондитерских изделий полицейские изъяли на месте.

Безработного жителя улицы Комсомольской Тамбова стражи порядка доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Со слов мужчины, он испытывал материальные затруднения, поэтому и пошел на кражу. Ранее вор уже имел проблемы с законом.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.