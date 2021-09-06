Тамбовчанка после ссоры с односельчанином спалила его сарай

На Тамбовщине полицейские задержали двух поджигателей Фото: УМВД по Тамбовской области

Вечером, 5 сентября, в полицию Сампурского района поступило сообщение о пожаре в селе Перикса. Как оказалось, горел сарай, принадлежащий 42-летнему местному жителю. Мужчина рассказал стражам порядка, что днем у него произошел конфликт с 56-летней местной односельчанкой. Женщина в горячке пообещала спалить постройку, но мужчина не предал этому значения.

Злоумышленница призналась в поджоге. Вечером, после употребления спиртного, она решила отомстить односельчанину, взяла спички и подожгла строение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Также подсчитывается причиненный в результате пожара ущерб.

Второго поджигателя задержали в Пичаевском районе. В ночь на 2 сентября в селе Заречье загорелся сарай, принадлежащий 35-летнему местному жителю. Огонь практически полностью уничтожил строение. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Когда пожарные и местные жители тушили сарай, возникло еще два возгорания – два стога сена по соседству. Сено удалось частично спасти.

В ходе розыска сотрудники полиции получили информацию о причастности к поджогу 42-летнего мужчины. В тот вечер он находился в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной поджогов. По его словам, ему просто нравится смотреть на огонь. Сначала зажигалкой он поджег сарай, а затем стоял и смотрел, как горит строение. А когда огонь стал затихать, он пошел дальше по селу и спалил два стога сена.

- Подозреваемый задержан, опрошен, направлен в областную больницу для проведения психиатрической экспертизы. После окончательного подсчета причиненного ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.