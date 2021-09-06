Мичуринцев приглашают на разовую универсальную ярмарку

В наукограде сельхозпроизводителей, ремесленников, предприятия перерабатывающей промышленности и индивидуальных предпринимателей приглашают к участию в разовой универсальной ярмарке. Она состоится 24, 25 и 26 сентября с 8:00 до 15:00 по адресу: г. Мичуринск, улица Советская (в границах улиц Карла Маркса-Революционной).

- На ярмарке будет представлен декоративно-посадочный материал, семена, саженцы плодовых культур, горшечные растения, садово-огородный инвентарь, средства защиты растений и многое другое, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Кроме того, мичуринцы смогут приобрести продовольственные и промышленные товары предприятий города и области.