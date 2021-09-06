В Тамбовской области студент колледжа угнал Hyundai и попал на нем в ДТП

В Мичуринске на Липецком шоссе 2 сентября была угнана иномарка. У дома №33 неизвестный проник в салон автомобиля Hyundai Tucson, принадлежащий 44-летнему местному жителю. Злоумышленник завел машину и скрылся.

Владелец авто, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Вскоре стражи порядка нашли машину с техническими повреждениями после ДТП на улице Промышленной у дома № 2. За рулем иномарки находился 18-летний учащийся колледжа.

- Угонщик был задержан и дал признательные показания в отделе полиции. Выяснилось, что молодой человек не собирался воровать авто, а хотел развлечься и прокатиться с ветерком, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.