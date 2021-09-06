В Тамбовской области иномарка врезалась в комбайн

В ДТП пострадали 5 человек Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием сельхозтехники произошла 4 сентября в 23 часа в Петровском районе на 333 километре автодороги Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, 26-летний мужчина, управляя автомобилем Рено-Логан допустил столкновение с комбайном ДОН-1500Б под управлением 53-летнего мужчины. После удара комбайн выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Вольво FH12 с полуприцепом Шмитц под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате аварии в ТОГБУЗ «Грязинская ЦРБ» Липецкой области доставлены пассажиры и водитель Рено-Логан: 35-летняя женщина и 11-летний мальчик, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Еще двое мужчин 26 и 35 лет с травмами оказались в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦГБ имени Брюхоненко».