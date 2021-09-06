В Тамбове жителей трех улиц предупреждают об отключениях света

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», 7 сентября в областном центре из-за ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии по трем улицам.

Света не будет по следующим адресам:

- с 14.00 до 16.30 на время проведения монтажных работ в трансформаторной подстанции персоналом ПАО «Квадра» по б. Энтузиастов, д. 2а-г;

- с 9.00 до 11.30 час. Для проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции по ул. Московской, д. 2а;

- с 8.30 до 16.30 на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Б.Васильева, д. 3-5.