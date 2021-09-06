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Происшествия6 сентября 2021 15:35

Тамбовчанка похитила велосипед из пункта проката, оставив в залог просроченный загранпаспорт

Украденный двухколесный транспорт женщина заложила в ломбард
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове полицейские задержали мошенницу, которая похитила велосипед в конце июля этого года из пункта проката. Как оказалось, 35-летняя жительница Моршанска оставила в залог просроченный загранпаспорт и забрала себе двухколесный транспорт, после чего сдала продала его через ломбард.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой ведется дальнейшее расследование на предмет ее причастности к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Женщине также придется возместить материальный ущерб, причиненный предпринимателю.