Гендиректора тамбовской стройфирмы подозревают в невыплате зарплаты

В СО по Октябрьскому району города Тамбов СУ СКР по региону по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, руководитель с ноября 2020 года по март текущего года не выплачивал заработную плату одному из работников фирмы, в результате чего долг превысил 60 тысяч рублей. Поступавшие на расчетный счет в это время деньги руководитель расходовал на другие цели, имеющие в соответствии с гражданским законодательством более позднюю очередность удовлетворения (приобретение товаров, оплата выполненных работ и т.д.).

- В настоящее время следователи изучают необходимую финансовую документацию, а также проводят иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения истинного финансово-хозяйственного положения компании будет проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Следствие предпримет все меры для восстановления нарушенных трудовых прав работника.