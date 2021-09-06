Тамбовского пенсионера обманул рабочий, пообещавший выложить плитку во дворе

В Кирсанове в полицию обратился 60-летний местный житель, который рассказал, что его обманули. Было установлено, что 23 августа на переулке Садовый он встретился со своим знакомым, который пообещал выложить плитку во дворе пенсионера. Рабочий сразу взял с мужчины деньги в размере 8 100 рублей, пообещав хороший и качественный ремонт.

Время тянулось, но никаких работ выполнено не было. На звонки злоумышленник не отвечал и исчез вместе с деньгами. В ходе розыска полицейские задержали 20-летнего парня. Он рассказал сотрудникам полиции, что не собирался класть плитку, а деньги сразу же потратил. Теперь ему придется возместить ущерб пенсионеру из своего кармана.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.