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Происшествия6 сентября 2021 11:11

Полицейские разыскивают тамбовчанина, расплатившегося в «Пятерочке» чужой банковской картой

Стражи порядка просят у горожан помощи в поисках злоумышленника
Ксения АЛЕШИНА
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Если вы узнали этого человека на фото, просьба позвонить в полицию

Если вы узнали этого человека на фото, просьба позвонить в полицию

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове полицейские просят жителей оказать помощь в установлении личности мужчины, который 24 июня 2021 года расплатился чужой банковской картой на сумму 500 рублей в супермаркете «Пятерочка» на улице Магистральной, д. №13.

- Если вы узнали данного человека, либо имеете какую-либо информацию об его местонахождении и можете помочь сотрудникам полиции в розыске, просьба обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по г.Тамбову: оперуполномоченный Денис Игнатьев 8-920-487-77-53, дежурная часть 79-19-00 (круглосуточно), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.