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Здоровье6 сентября 2021 9:39

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 6 сентября: за сутки заболели 92 человека

Общее количество заразившихся – 41098
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 6 сентября, 41098 человек. 39076 заболевших выздоровели, 805 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 92 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 35 мужчин и 55 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, а также двое детей 11 и 16 лет.

- На госпитализации находятся 602 человека, из них диагноз «пневмония» у 548 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.