Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 сентября: за сутки заболели 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 5 сентября, 41006 человек. 38974 заболевших выздоровели, 805 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 94 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 58 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также трое детей от 6 до 12 лет.

- На госпитализации находятся 595 человек, из них диагноз «пневмония» у 542 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.