На Тамбовщину поступят школьные автобусы и машины скорой

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об авансировании государственных контрактов на осуществление министерством промышленности и торговли РФ закупки школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи российского производства. На эти цели из резервного фонда выделено более 15,3 млрд рублей на 2021 год.

- В Тамбовскую область запланирована поставка 19 автомобилей скорой помощи, в том числе повышенной проходимости, а также 62 школьных автобуса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Отметим, что в этом году регион уже получил 26 школьных автобусов, которые были распределены во все территории области.

Поставку новых автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы обеспечит Минпромторг.