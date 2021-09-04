У тамбовчанина из машины украли почти 6 тысяч рублей

В полицию Мичуринска обратился 44-летний мужчина, который рассказал, что из его автомобиля, припаркованного на улице Тамбовской, украли 5700 рублей. Деньги владелец оставил в бардачке. Полицейские выехали на место кражи, эксперты-криминалисты после тщательного осмотра машины обнаружили следы пальцев рук неизвестного.

По подозрению в краже вскоре задержали 45-летнего местного жителя. В отделе он признался в преступлении. Похищенные деньги мужчина успел потратить.

- Следователи отдела полиции по городу Мичуринску возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.