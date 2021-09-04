В Тамбовской области обязали вакцинировать 100% сотрудников из сфер, которые контактируют с людьми

Главный санитарный врач Тамбовской области внес изменение в постановление, которое обязывало вакцинироваться 60% коллективов сотрудников сфер, постоянно контактирующих с людьми. Это требование, напомним, должны были выполнить до 15 августа. Сейчас, согласно новой редакции документа, прививку должны сделать 100% работников.

- Полный цикл вакцинации необходимо завершить к 1 ноября, - сообщает региональный Роспотребнадзор.

Не подлежат обязательной вакцинации только те, кому прививку нельзя делать по медицинским показаниям.