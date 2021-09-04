Тамбовский бизнесмен получил 7 лет колонии за покушение на бывшего компаньона

В Тамбовской области вынесли приговор 46-летнему предпринимателю из Никифоровского района. Его признали виновным в совершении преступлений, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов).

На следствии и в суде установили, что днем 3 декабря 2020 года бизнесмен взял незаконно хранившееся у него огнестрельное оружие и попросил знакомого отвезти его в село Заворонежское Мичуринского района к месту работы бывшего компаньона по «мясному» бизнесу, с которым у него складывались конфликтные отношения. Увидев около здания цеха бывшего партнера, бизнесмен сделал три прицельных выстрела, после чего скрылся. Через пять дней его задержали в Липецке. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, 52-летний потерпевший остался жив.

- Приговором суда по совокупности преступлений злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.