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Здоровье4 сентября 2021 9:17

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 сентября: за сутки заболел 91 человек

Общее количество заразившихся – 40912
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 4 сентября, 40912 человек. 38897 заболевших выздоровели, 797 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 91 новый случай, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 51 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, а также семь детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 603 человека, из них диагноз «пневмония» у 553 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.