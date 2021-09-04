Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 сентября: за сутки заболел 91 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 4 сентября, 40912 человек. 38897 заболевших выздоровели, 797 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 91 новый случай, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 51 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, а также семь детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 603 человека, из них диагноз «пневмония» у 553 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.