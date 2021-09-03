Тамбовчан возмущает состояние городских люков

Состояние канализационных люков на проезжих частях Тамбова возмущает тамбовчан. И пешеходы, и водители рискуют, передвигаясь вблизи разрушенных, незакрытых, выступающих над дорогой или проваленных люков. За состоянием этих объектов инженерной инфраструктуры должны следить собственники коммуникаций, то есть водоканал.

Проведенный в четверг, 2 сентября, объезд подтвердил, что претензии не беспочвенны. На улице Октябрьской сотрудники мэрии нашли сразу несколько опасных люков. Массу неудобств они доставляют не только автомобилистам, но и жителям близлежащих домов – попадающие в «ловушки» машины не дают людям спать.

К сожалению, по каким-то причинам представители «Водоканала» принять участие в выезде, время и место которого было оговорено заранее, не смогли. Тем временем, если автомобиль получил повреждение, наехав на выступающий люк или провалившись в яму, водитель имеет право оформить протокол ДТП.

- Если вы попали в такую неприятную ситуацию, останавливайте свой автомобиль, выставляйте знак аварийной остановки, включаете аварийную сигнализацию, вызываете сотрудников ГИБДД. Фиксируете факт попадания в данное разрушение и потом обращаетесь в суд, взыскиваете убытки за автомобиль, - говорит Александр Бурков, заместитель начальника ПТО МБУ «Спецдорсервис».

Специалисты «Спецдорсервиса» регулярно проводят плановые осмотры дорог города и люкового хозяйства. Результаты направляются собственникам сетей, в городскую диспетчерскую службу и ГИБДД.

- В текущем году в адрес АО «РКС-Тамбов» нами было направлено свыше 80 таких участков, где имели место разрушения. Приняты меры по восстановлению 31 водопроводного колодца, что касается остальных, то, к нашему сожалению, они остались без внимания. В августе мы дополнительно проверили улично-дорожную сеть. Выявили 21 участок, где есть значительные разрушения как асфальтового покрытия в районе нахождения водопроводных сетей, а также колодцев. Все эти материалы были направлены в «РКС-Тамбов» для принятия неотложных мер по восстановлению, они должны были уже в ближайшее время составить график по восстановлению. И, соответственно, контроль будем осуществлять по мере выполнения работ. Тот график, который будет нам предоставлен, он будет перенаправлен для дополнительного контроля и в Управление ГИБДД, и если будут иметь место опять же повторные нарушения, будут выданы соответствующие предписания АО «РКС-Тамбов», а после невыполнения – штрафные санкции, - говорит заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации города Тамбова Андрей Игнатов.

По информации регионального Управления ГИБДД в этом году тамбовскому Водоканалу было выдано 48 предписаний на устранение нарушений. Часть из них устранили, но за ряд нарушений было составлено 7 административных протоколов на должностных лиц - штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей, и один протокол на юридическое лицо - штраф порядка 300 тысяч.