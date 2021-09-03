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Спорт3 сентября 2021 17:22

В Тамбове пройдут первенство и чемпионат ЦФО по тхэквондо

Соревнования состоятся 26 сентября
Ксения АЛЕШИНА
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В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» на ул. Мичуринской 26 сентября пройдут первенство и чемпионат ЦФО по тхэквондо. Участие в соревнованиях примут около 500 спортсменов разных возрастов.

- За медали первенства центрального региона посоревнуется около 250-300 таеквондистов от 14 до 17 лет, в чемпионате в спор за медали вступят около 200 взрослых спортсменов. На предстоящих турнирах будут разыграны путевки на первенство и чемпионат России, - сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.

Напомним, чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо проводятся в областном центре вот уже в восьмой раз.