В Тамбове пройдут первенство и чемпионат ЦФО по тхэквондо

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» на ул. Мичуринской 26 сентября пройдут первенство и чемпионат ЦФО по тхэквондо. Участие в соревнованиях примут около 500 спортсменов разных возрастов.

- За медали первенства центрального региона посоревнуется около 250-300 таеквондистов от 14 до 17 лет, в чемпионате в спор за медали вступят около 200 взрослых спортсменов. На предстоящих турнирах будут разыграны путевки на первенство и чемпионат России, - сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.

Напомним, чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо проводятся в областном центре вот уже в восьмой раз.