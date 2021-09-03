Тамбовчанин, который убил двух рабочих на ферме в Бондарском районе, отправится на принудительное лечение

В Тамбовской области вынесли решение по делу 33-летнего жителя Котовска, который совершил преступления по п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов).

На следствии и в суде установили, что с декабря прошлого года мужчина работал на животноводческой ферме в селе Городище Бондарского района. Вместе с еще двумя рабочими он жил в части дома на ее территории. 19 декабря, узнав, что хозяин хочет его перевести на другое место работы, он подумал, что на него пожаловались другие работники. Разозлившись, поздно вечером он нашел ключ от сейфа, где владелец фермы хранил охотничье ружье, открыл и взял из него оружие и патроны. Зарядив ружье, он проследовал в часть дома, где находились рабочие, и выстрелил одному из них в голову, а другому нанес несколько ударов прикладом ружья, деревянным табуретом и топором в область головы. Тела 56-летних рабочих на следующий день обнаружил хозяин фермы.

После содеянного фигурант выкинул орудия убийства в заросли кустарника рядом с фермой и на попутном транспорте уехал сначала в Липецкую область, а затем таким же способом добрался до Ростовской области, где и был задержан сотрудниками полиции.

- Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем по решению суда он направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.