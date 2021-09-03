В Тамбове открылся Центр онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в поликлинике №1 городской клинической больницы №3 Тамбова. Он рассчитан на обслуживание 150 тысяч человек. Специализированную помощь здесь получат пациенты, находящиеся на обслуживании поликлиник ГКБ №3. Кроме того, в амбулаторный онкологический центр будут направлять на обследование и консультацию пациентов из Тамбовской, Бондарской, Знаменской, Мордовской, Сампурской и Умётской центральных районных больниц.

Для онкоцентра выделено около десяти кабинетов — кабинеты врачей-онкологов и психолога, кабинеты для забора крови, для проведения различных обследований, процедурная, палаты дневного стационара для пациентов, получающих химиотерапию.

- Центр амбулаторной онкологической помощи оснащен современным медицинским оборудованием, которое включает аппарат для ультразвуковых исследований, гастроскопы для диагностики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, цифровой маммограф, различное лабораторное оборудование. Для комфорта и удобства пациентов и работы персонала был проведён ремонт помещений, - поделилась заместитель главного врача больницы по поликлиническому разделу работы Валентина Рылёва.

Штатным расписанием онкоцентра предусмотрены ставки врачей-онкологов, психолога, специалиста по проведению эндоскопического обследования, врача ультразвуковой диагностики, среднего медицинского персонала. На приёме в центре побывало уже несколько человек. Пациенты получили консультацию и направлены в Тамбовский областной онкологический клинический диспансер для определения тактики лечения.

- Перед центрами амбулаторной онкологической помощи поставлена задача по выявлению новообразований на ранних стадиях заболевания, по реабилитации онкологических больных, по оказанию помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.