Тамбовчанину, до смерти забившему пожилого соседа, дали 7,5 лет колонии

В Тамбовской области вынесли приговор 46-летнему жителю Знаменского района. Его признали виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как установили следствие и суд, 20 февраля 2021 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом соседа и лег спать на диван. Обнаружив незваного гостя, хозяин разбудил его и попросил уйти.

Не желая уходить, мужчина избил пожилого соседа. Через некоторое время 75-летний потерпевший скончался в больнице от травмы головы. Кроме этого, злоумышленник обвинялся в хищении в ноябре прошлого года велосипеда, телевизора и металлической посуды из дома односельчанки.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.