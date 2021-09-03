Тамбовчане незаконно вырубили дубы на 1,7 млн рублей

В Никифоровском районе Тамбовской области перед судом предстанут двое местных жителей 61 и 47 лет. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, если это деяние совершено в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в конце марта этого года, на 434-м км перегона ст. Никифоровка – ст. Сабурово, не имея разрешительных документов, мужчины вырубили более 20 м³ деревьев. Дубы входили в состав защитных лесонасаждений и числились на балансовом учете ОАО «РЖД». Ущерб, причиненный организации, составил более 1,7 млн. рублей.

- Уголовное дело направлено в Никифоровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.