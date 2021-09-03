В Тамбове вынесли приговор группе наркоторговцев

В Тамбове суд вынес приговор двоим уроженцам и жителям Республики Узбекистан 29 и 24 лет, а также уроженцу Кыргызской Республики. Их признали виновными в совершении пяти преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков на территории областного центра.

Как установил суд, злоумышленники по объявлению в Интернете устроились на работу по раскладке «шариков» (наркотических средств) за пределами г. Москвы. В августе 2020 года в Люберцах парни получили бесконтактным способом оптовую партию героина массой около 200 граммов, заранее расфасованного по мелким пакетам.

Затем на автомобиле одного из участников преступной группы они перевезли наркотики в город Тамбов, где по заранее разработанному плану разделились и разместили имевшийся при них героин в более чем 100 тайниках.

- Вступившим в законную силу приговором суда двоим осужденным назначено наказание по 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому - 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.