В Тамбовской области прошел пленэр для одарённых детей

В седьмой раз в селе Старая Ольшанка Уваровского района прошел Поленовский пленэр для одаренных детей. Именно здесь находится бывшее имение потомственных дворян Воейковых. На днях организаторы подвели итоги творческого марафона, участниками которого стали более 60 юных художников. Поленовский пленэр для одарённых детей в Старой Ольшанке проходит с 2015 года. В этом году впервые границы творческого конкурса расширены до международного уровня. Участие в нем приняли не только уваровские ребята, но и талантливые дети из соседних районов, а также соотечественники, проживающие в Палестине. В течение нескольких дней дети участвовали в мастер-классах, посещали живописные места Уваровского района, побывали в музее усадьбе С.В. Рахманинова в Ивановке и работали над этюдами в селе Старая Ольшанка под руководством наставников.

- Итогом стали 80 работ, которые высоко оценила конкурсная комиссия. Вместе с дипломами участники пленэра получили памятные подарки, а их педагоги – благодарственные письма, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.