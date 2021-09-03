Тамбовчанка сдавала туристам в аренду несуществующее жилье в Сочи

В суде Советского района города Тамбова на рассмотрении находится уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантом проходит 32-летняя местная жительница, ранее уже судимая за аналогичные преступления.

В сентябре прошлого года тамбовчанка разместила объявление на одном из сайтов в Интернете о сдаче в аренду жилья в Сочи по низким ценам. На самом деле, никаких квартир на главном курорте страны она не имела.

Выставив посторонние фото квартир, женщина указала свой номер телефона, на который стали звонить туристы. От них «хозяйка» жилплощади стала требовать перевести на карту предоплату. После получения денег мошенница переставала выходить на связь. Всего аферистка обманула более 10 жителей различных регионов России, которые перевели ей от трех до десяти тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность мошенницы и задержали ее. Во время обыска дома у подозреваемой изъят телефон и банковская карта, однако деньги, полученные от туристов, дама успела потратить.

В августе этого года расследование уголовного дела завершили. С обвинительным заключением оно было направлено в суд Советского района города Тамбова для рссмотрения по существу. Суд учел наличие двух несовершеннолетних детей и больного супруга у тамбовчанки, поэтому оставил ее под подпиской о невыезде на период судебных заседаний.

Однако это обстоятельство не помешало женщине продолжить обманывать людей, и она вновь выставила объявления с несуществующими квартирами в Сочи.

- Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области установили и опросили девять жителей Краснодарского края, Липецкой, Иркутской, Ленинградской областей, которые в августе текущего года перечислили на счет мошенницы по две тысячи рублей каждый за жилье в Сочи, - сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Полиция возбудила новое уголовное дело по ч. 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Дома у подозреваемой нашли и изъяли мобильник, банковскую карту и несколько сим-карт. Стражи порядка устанавливают других лиц, ставших жертвами тамбовской мошенницы.