В Тамбовской области судебный пристав оказала помощь пострадавшему на дороге юному велосипедисту

В службе судебных приставов Марина Загрутдинова работает с 2012 года

В Моршанске судебный пристав пришла на помощь пострадавшему на дороге ребенку. Инцидент произошел 7 августа 2021 года. Марина Загрутдинова ехала на своем автомобиле по личным делам. Проезжая по улице Ленина, неподалеку от пересечения с улицей Сакко и Ванцетти, она увидела, как на тротуаре столкнулись два велосипедиста-подростка.

Марина, будучи многодетной мамой, воспитывающей двойняшек-первоклассников и пятилетнего сына, не смогла проехать мимо. Она тут же остановилась, чтобы узнать, как чувствуют себя мальчики и не нужна ли им помощь.

Один из детей не пострадал, а вот второй ребенок при падении с велосипеда сильно ударился. На его лице была кровь. Марина сразу же вызвала скорую помощь, узнала у мальчика контакты родителей и связалась с его отцом, который быстро приехал на место происшествия.

Дождавшись приезда скорой, Марина сопроводила подростка и его отца до больницы, чтобы убедиться, что с ребенком все будет хорошо. В настоящее время с мальчиком все в порядке, его уже выписали.

Папа пострадавшего юноши написал письмо в службу УФССП с просьбой объявить благодарность Загрутдиновой Марине за активное участие в оказании первой медицинской помощи и способствованию в организации госпитализации в больницу его несовершеннолетнего сына.

Фото: пресс-служба УФССП России по Тамбовской области