На Тамбовщине мопедист попал под колеса легкового авто

Водитель иномарки должен был уступить дорогу мопеду Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участником которой стал водитель мопеда, произошла 2 сентября в 08 часов 40 минут в районе д.118 по ул. Воронежская города Рассказово. 77-летний мужчина за рулем RENAULT DUSTER, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мопеду ORION GRYPHON 50B под управлением 20-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мопеда с травмами разной степени тяжести доставлен в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.