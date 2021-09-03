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Происшествия3 сентября 2021 11:40

На Тамбовщине мопедист попал под колеса легкового авто

В аварии получил травмы 20-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель иномарки должен был уступить дорогу мопеду

Водитель иномарки должен был уступить дорогу мопеду

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участником которой стал водитель мопеда, произошла 2 сентября в 08 часов 40 минут в районе д.118 по ул. Воронежская города Рассказово. 77-летний мужчина за рулем RENAULT DUSTER, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мопеду ORION GRYPHON 50B под управлением 20-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мопеда с травмами разной степени тяжести доставлен в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.