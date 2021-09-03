В Тамбовской области в столкновении двух иномарок погиб 29-летний мужчина

На дороге произошло лобовое столкновение Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором смертельные травмы получил 29-летний мужчина, произошло 2 сентября в 17 часов 15 минут на 5 км 300 м автодороги Мичуринск-Терское, проходящей по территории Мичуринского района. 57-летний мужчина, управляя автомобилем MERCEDES – BENZ, столкнулся с движущимся навстречу автомобилем МИЦУБИСИ АУТЛЕНДЕР 2, за рулем которого был 29-летний водитель.

- В результате аварии водитель МИЦУБИСИ от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, водителя MERCEDES - BENZ с травмами доставили в городскую больницу Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.