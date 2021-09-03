Коронавирус в Тамбове, последние новости на 3 сентября: за сутки заболели 93 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 3 сентября, 40821 человек. 38773 заболевших выздоровели, 793 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 93 новых случая, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 40 мужчин и 49 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, а также четыре ребенка от 9 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 608 человек, из них диагноз «пневмония» у 561 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.