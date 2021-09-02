В Тамбове внедряют новый порядок уборки дворов

В Тамбове обсудили реализацию нового механизма уборки дворовых территорий. В соответствии с принятыми в марте Правилами благоустройства в областном центре изменился принцип выделения средств городского бюджета на эти цели. Новый механизм предполагает, что за каждым из многоквартирных домов должна быть закреплена дворовая территорий, средства на ее уборку из бюджета будут выделяться непосредственно управляющим компаниям. Причем речь идет о тех же суммах, которые и раньше закладывались в бюджет, — здесь изменений нет. Но теперь у жителей появится возможность предъявлять требования к своим «управляшкам» и спрашивать с них за порядок во дворах.

В областном центре насчитывается более 800 дворовых территорий. В соответствии с новым порядком за 93 многоквартирными домами территории уже закреплены. По информации председателя жилищного комитета Сергея Серегина, сейчас ведется согласование и до 1 октября работа будет проведена еще по 238 домам. Старый механизм выделения бюджетных средств в Тамбове еще действует. В результате по итогам проведенных недавно аукционов три лота выиграла фирма из Санкт-Петербурга. Сможет ли справиться с объемом работ в Тамбове организация, расположенная на расстоянии более тысячи километров, покажет время. К сожалению, негативный опыт подобных случаев в нашем городе есть.

Сегодня часть управляющих компаний переходит на работу по новым правилам.

- Закрепленный механизм позволит не только контролировать качество уборки дворовых территорий, он даст возможность жителям оценить, насколько активные и реально действуют их советы домов, ведь именно через них должно быть организовано взаимодействие и с управляющими компаниями, и с органами местного самоуправления по всем вопросам, включая и контроль качества предоставления коммунальных и жилищных услуг, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.