Жителя Пскова задержали за кражи техники из магазинов Тамбова

Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения Фото: УМВД по Тамбовской области

В двух магазинах техники города Тамбова 28 августа произошли кражи. Из торговых точек пропали два компактных системных блока, две видеокамеры и фотоаппарат. Руководство магазинов обратилось за помощью в полицию.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейские смогли установить личность вора. Им оказался 23-летний житель города Пскова, который является уроженцем Читы и какое-то время проживал в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что подозреваемый в краже может находиться в Пензе и отправились туда в служебную командировку. Там парня нашли и задержали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленника доставили в Тамбова. Суд арестовал молодого человека, сейчас он находится в следственном изоляторе.

- В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек успел реализовать похищенное посторонним, а деньги потратить. Отрабатывается его причастность к аналогичным кражам в других районах области, других субъектах РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.