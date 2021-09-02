В Мичуринске археологи определят точные границы города-крепости Козлов

В скором времени специалисты встретятся, чтобы обсудить ход работ Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В наукограде планируют провести археологические исследования для определения точных границ города-крепости Козлов (ныне Мичуринск), с которого началось возведение Белгородской засечной черты.

В ближайшее время археологи, архитекторы, истории и краеведы наукограда встретятся, чтобы обсудить сроки начала и тонкости проведения работ. На сегодняшний день уже сделана топографическая съемка центра города, намечена локализация закладки шурфов.

- Работы планируют производить, не повреждая асфальтовое покрытие городских дорог и тротуаров. После проведенных исследований территорию приведут в первоначальный вид. Определение границ острога необходимо для того, чтобы в последующем установить охранные зоны на этой территории, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

По поручению президента РФ Владимира Путина ранее был утвержден план мероприятий по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой, их государственной охране и научному изучению. Министерство культуры РФ выдало разрешение на проведение археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на территории города Мичуринска.

Для справки:

Белгородская засечная черта являлась оборонительной линией, созданной Российским государством в XVII веке для защиты южных рубежей. Оборонительная линия протяженностью более 800 км включала систему городов-крепостей, валов, рвов, острогов, надолбов, засек.

Комплекс сооружений XVII века проходил через современные Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области России. Крепость Козлов, заложенная в октябре 1635 года в пойме реки Лесной Воронеж, стала первым оборонительным укреплением на юге Руси, с которого и началось возведение Белгородской засечной черты.