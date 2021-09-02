Тамбовского бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на 5 млн рублей

На Тамбовщине следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося строительством автомобильных дорог. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 198 УК «Уклонение от уплаты налогов».

По версии следствия, бизнесмен умышленно включал в налоговые декларации за 2019 и 2020 годы ложные сведения о величине полученного дохода.

Таким образом, предприниматель уклонился от уплаты более 5 млн рублей налогов. Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тамбовской области.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области.