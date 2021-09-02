Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2021 14:41

В управляющей компании Тамбова сотрудники больше двух месяцев не получали зарплату

Долг превысил 1,5 миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Тамбове после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплат в управляющей компании ООО «ЖилТехСервис». 22 сотрудника обслуживающей организации не получали деньги больше двух месяцев, задолженность превысила 1,5 миллиона рублей. Известно, что руководитель компании имел возможность выплачивать зарплату, но не делал этого.

Материалы прокурорской проверки направили в городской СО по Октябрьскому району СУ СК РФ по Тамбовской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

- 18 августа в отношении генерального директора ООО «ЖилТехСервис» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности), - сообщает прокуратура Тамбовской области.