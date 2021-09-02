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Общество2 сентября 2021 13:41

Экспонаты литературно-музыкального музея Мичуринска оснастили QR-кодами

Теперь посетители смогут услышать звучание инструментов на своем телефоне
Ксения АЛЕШИНА
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Посещение музе станет еще интереснее

Посещение музе станет еще интереснее

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

С сентября этого года гости литературно-музыкального музея Мичуринска смогут ближе познакомиться с коллекцией раритетных музыкальных инструментов и звуковоспроизводящих устройств. Специально для этого экспонаты оснастили QR-кодами.

Мичуринцы смогут не только увидеть редкие музыкальные инструменты, но и услышать в хорошем качестве прямо со своего смартфона их звучание, а также фрагменты известных музыкальных композиций.

- Для этого необходимо только мобильное устройство с установленным приложением «Сканер». Специалисты уверены, что это станет интересным дополнением экскурсии, - объяснили в пресс-службе администрации города Мичуринска.