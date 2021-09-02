Экспонаты литературно-музыкального музея Мичуринска оснастили QR-кодами

Посещение музе станет еще интереснее
Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
С сентября этого года гости литературно-музыкального музея Мичуринска смогут ближе познакомиться с коллекцией раритетных музыкальных инструментов и звуковоспроизводящих устройств. Специально для этого экспонаты оснастили QR-кодами.
Мичуринцы смогут не только увидеть редкие музыкальные инструменты, но и услышать в хорошем качестве прямо со своего смартфона их звучание, а также фрагменты известных музыкальных композиций.
- Для этого необходимо только мобильное устройство с установленным приложением «Сканер». Специалисты уверены, что это станет интересным дополнением экскурсии, - объяснили в пресс-службе администрации города Мичуринска.