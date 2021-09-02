В Тамбовском районе преступник залез в чужой сарай и украл четыре электродвигателя

В Тамбовском районе полицейские раскрыли кражу. Преступление произошло в деревне Роща. Как оказалось, у 43-летнего местного жителя из сарая пропало имущество – четыре электродвигателя.

В ходе розыска стражи порядка нашли преступника. Им оказался 36-летний житель села Незнановка. Мужчина рассказал, что сбыл украденные электродвигатели неизвестным людям по дешевке, а деньги потратил на личные нужды. Установлено, что это не первая кража, совершенная задержанным.

- Полицейские возбудили уголовное дело по п. «Б» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.