В тамбовском университете им. Г.Р. Державина открыли мини-скульптуру «Девушка с книгой»

Студенты уверены, что скульптура принесет им удачу в новом учебном году

В ТГУ им Г.Р. Державина в корпусе на Комсомольской площади 1 сентября открыли мини-скульптуру «Девушка с книгой». Студенты заложили новую традицию в своем вузе. Так, если вместе с девушкой полистать книгу, то новый учебный год будет богат на отличные оценки, научные открытия и интересные проекты.

Как сообщает пресс-служба Державинского вуза, этот арт-объект символизирует молодость, упорство, открытость ко всему новому, поскольку книга - это созидание, учение и мудрость. Автором скульптуры стал Владимир Амодео.

– Когда ты ваяешь, ты, словно поешь, и это почти божественный процесс. Что я вкладывал в это произведение? Призыв читать больше, – сказал скульптор.

Владимир Амодео – автор станковой композиции «Репетиция», которую установили в Тамбове на улице Державинской в 2018 году. Художник известен как мастер преимущественно женских сюрреалистических скульптур.