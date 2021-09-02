Тамбовчан, переболевших ковидом, приглашают на углубленную диспансеризацию

Тамбовские клиники приглашают жителей региона, которые переболели ковидом более двух месяцев назад на прохождение углубленной диспансеризации. Это необходимо для того, чтобы выявить возможные негативные последствия для здоровья после перенесенного заболевания.

Для выявления наиболее серьезных осложнений, а именно повышенного тромбообразования, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной патологии, а также онкологических заболеваний в программу диспансеризации включены такие обязательные исследования как компьютерная томография органов грудной клетки, эхокардиография, допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В первую очередь диспансеризация нужна гражданам, имеющим хронические заболевания. При необходимости более детального обследования может быть назначен второй этап углубленного обследования.

- Последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция, и, если вовремя не диагностировать их развитие, они могут привести к серьезным осложнениям даже у тех, кто перенес болезнь в легкой или бессимптомной форме. В связи с этим возникла необходимость в проведении углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, основной целью которой является предупреждение развития тяжелых последствий у переболевших, - отмечают в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Для проведения диспансеризации в регионе организованы выезды мобильных врачебных бригад в отдаленные населенные пункты, а также к маломобильным гражданам. Предусмотрена работа врачей-специалистов и диагностических служб в две смены и в выходные дни.

Записаться на обследование тамбовчане могут в поликлинике или через портал Госуслуг.