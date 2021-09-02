Стали известны подробности аварии с автобусом и тремя легковушками на тамбовской трассе

Госпитализация потребовалась только пассажирке отечественного автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Стали известны подробности аварии, которая произошла 1 сентября в 4 часа 20 минут на 385 км автодороги Р-22 «Каспий» «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань в Мичуринском районе. По данным областного УГИБДД, 47-летний мужчина, управляя автомобилем TOYOTA Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся на встречу AUDI-Q7 под управлением 61-летнего мужчины. От удара эту машину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автобусом TEMSA-OPALIN-9 под управлением 39-летнего мужчины. В свою очередь автобус врезался в движущийся сзади ВАЗ-2114 под управлением 30-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель AUDI-Q7 и два его пассажира, 43-летняя женщина и 10-летний мальчик, пассажиры автобуса TEMSA-OPALIN-9 – 12-летний мальчик и 36-летняя женщина, водитель автомобиля ВАЗ-2114 и его 43-летний пассажир, всех их медики осмотрели на месте аварии, госпитализация никому не понадобилась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В больницу с травмами доставили только 56-летнюю пассажирку ВАЗ 2114.