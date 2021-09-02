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Здоровье2 сентября 2021 9:39

Коронавирус в Тамбове, новости на 2 сентября: за сутки заболели 89 человек

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе – 40728
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 2 сентября, достигло 40728 человек. Из них выздоровели 38664 человека, 790 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 89 жителей региона, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 42 мужчины и 43 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, а также четыре ребенка от 8 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 625 человек, из них диагноз «пневмония» у 580 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.