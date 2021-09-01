На Тамбовщине «Кирсановская ЦРБ» получила новые санитарные автомобили

Также медики разводят на транспорте лекарства по больным, которые лечатся на дому Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Кирсановская ЦРБ получила два санитарных автомобиля по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Транспорт закрепили за наиболее крупными и отдаленными сельскими структурными подразделениями района: Подвигаловским фельдшерско-акушерским пунктом и Центром общей врачебной практики села Ленинское.

- Автомобили отличаются повышенной проходимостью. Теперь медики в любую погоду могут добраться до пациентов, проживающих в сельской глубинке, чтобы оказать им требуемую помощь. При необходимости пациентов можно оперативно доставить в Кирсановскую центральную районную больницу, - прокомментировали в лечебном учреждении.

Также медики пользуются санитарным транспортом для доставки лекарств маломобильным гражданам, пациентам с коронавирусом, получающим амбулаторное лечение на дому, а также для доставки биологического материала для исследований в лабораторию Кирсановской ЦРБ.