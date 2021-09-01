Администрация Тамбовской области через суд хочет забрать у ФК «Тамбов» больше 11 миллионов рублей

В мае клуб прекратил свое существование

Управление по физкультуре и спорту намерено вступить в дело о банкротстве ФК «Тамбов». Такое решение принято после финансовой проверки региональной контрольно-счётной палаты, которая выясняла, как клуб потратил гранты, выделенные из бюджета области в 2019-2020 годах. Специалисты выяснили, что в ФК «Тамбов» нарушили порядок получения и расходования грантов, общая сумма нарушений – почти 11 миллионов 642 тысячи рублей. После подведения результатов проверки гендиректору клуба Ольге Коноваловой направили представление, в котором предложили вернуть эту сумму. В ФК «Тамбов» на это требование ответили, что они находятся в процедуре банкротства и вопрос о возврате денег, которые регион дал клубу в качестве субсидии, может решаться только в судебном порядке.

- Учитывая это, региональное управление по физической культуре и спорту обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов, - рассказали в контрольно-счётной палате Тамбовской области.

Напомним, процесс банкротства нашей футбольной команды начался в феврале этого года. На тот момент долги клуба превышали 322 миллиона рублей.

30 мая ФК «Тамбов» официально объявил о прекращении своего существования, извинившись перед игроками за то, что не смогли сыграть дома, потому что обещания реконструировать стадион «Спартак» регион не выполнил, и напомнив о своих заслугах – тамбовчане впервые пробились и играли в РПЛ.

Впрочем, по итогам своего последнего сезона команда оказалась на последнем месте в турнирной таблице. Ранее гендиректор Ольга Коновалова попала под следствие за невыплату зарплат на сумму 150 миллионов рублей.

Что касается процесса о банкротстве, в который сейчас вступает ещё и область, до сих пор число участников процесса пополняется теми, кто тоже имеет к ФК «Тамбов» финансовые претензии, сумма долга уже превышает 500 миллионов рублей. В списке истцов десятки организаций и предпринимателей: ПАО «Пигмент». стадион «Спартак», «Строительная сфера», АО «ТОСК», налоговая служба и т.д. На рассмотрении находятся требования нижегородского «Центра спортивной подготовки», мордовского спортивно-тренировочного центра, турфирмы из Санкт-Петербурга, которой клуб задолжал 22,5 миллиона рублей. Из-за постоянно увеличивающегося числа взыскателей, по делу даже отложили проведение первого собрания кредиторов, до тех пор, пока не примут решения по поступившим ходатайствам. Процесс банкротства продолжается.