В Тамбове запретят движение транспорта по улице 4-й Высотной

В Тамбове из-за работ по реконструкции тепловой сети с 1 по 10 сентября прекращается движение транспортных средств по улице 4-й Высотной, на участке от улицы Социалистической до улицы Рылеева, и в районе пересечения с улицей Социалистической. При этом данный запрет не распространятся на автомобили жителей близлежащих домов.

- ООО «Коста» рекомендовано разработать схемы установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участка проведения ремонтных работ, а также схемы обустройства маршрутов объезда закрытого для движения участка дороги, выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения, обеспечить освещение зоны проведения ремонтных работ в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.